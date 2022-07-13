Будущим пенсионерам предложили заплатить за пенсию

13.07.2022 | 15:34

Согласно действующему законодательству РФ, в стране предусмотрены две формы участия в пенсионном страховании – обязательная и добровольная.

Первая подразумевает, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в отношении работающих граждан осуществляют работодатели.

В некоторых случаях, например, когда человек трудится за границей или не работает, он может самостоятельно осуществлять уплату страховых взносов. В таком случае он сможет формировать свои пенсионные права.

Имеют возможность увеличить свои пенсионные права либо полностью сформировать их с нуля и самозанятые граждане. По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, сообщили в пресс-службе ПФР, но могут совершать добровольные взносы.

Для этого им необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись в качестве плательщика. Срок уплаты страховых взносов – не позднее 31 декабря текущего календарного года, за который производится уплата страховых взносов. Сумму можно выплатить единоразово в полном размере или с разбивкой по месяцам.

Минимальный размер страховых взносов в 2022 году составляет 36 669,6 рублей, а максимальный - 293 356,8 рублей. В ПФР отметили, что уплата взносов за предшествующие отчетные периоды законодательством не предусмотрена.