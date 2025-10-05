Россиянам разъяснили новые правила взыскания долгов с граждан

05.10.2025 | 11:09

Новые правила взыскания долгов не коснутся большую часть россиян, рассказал член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Особенность нововведения специалист разъяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«На самом деле система не нова. Такая система применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — рассказал Айрапетов.

Юрист объяснил, что новые правила означают, что будет поэтапный механизм взыскивания задолженностей.

«Сначала налоговая направляет требования гражданам об уплате налога. У гражданина есть 30 дней на то, чтобы возразить данному требованию налоговой, оспорить его. То есть он просто пишет возражение в налоговую. После чего начинается обычная процедура судебного взыскания. В случае, если в тридцатидневный срок в налоговую не поступает возражение, то данный налог будет взыскиваться, в том числе с помощью службы судебных приставов.

Главный совет, который можно дать, — это контролировать начисления в личном кабинете налогоплательщика. Сейчас это очень удобно делать с помощью интернета. Либо следить за своим почтовым ящиком», — добавил он.

По словам Айрапетова, новые правила практически никак не повлияют на жизнь добросовестного налогоплательщика.

«У нас в принципе большинство граждан не являются агентами. За них работодатель обычно начисляет налоги. Поэтому большую часть населения это не касается. А что касается разных налогов, связанных с имуществом, налогов на земельные участки, на жилые дома, на квартиры и так далее, то их присылали всегда и оплачивали по факту, без всяких судебных процедур», — отметил он.

«Данная процедура будет иметь значение больше для административного органа, то есть для налоговой. Для них упроститься взаимодействие с налогоплательщиками. При этом он будет удобен и налогоплательщикам в том плане, что не придется обременять себя судебными процедурами. То есть если у вас есть возражения, вы просто их в течение 30 дней написали, и спор переходит в плоскость суда», — отметил Артур Айрапетов.

С 1 ноября 2025 года в России изменятся правила взыскания долгов с граждан по обязательным платежам (налоги, штрафы и другие сборы). Об этом предупредил депутат Госдумы Игорь Антропенко.