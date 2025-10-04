Сетевое издание|18+|Суббота|4 окт 2025|14:17
Названы отражающиеся на внешности признаки алкоголизма

Первые признаки алкоголизма отражаются не только на поведении, но и на внешности, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. О том, по каким отражающимся на лице и теле признакам можно заподозрить зависимость, она рассказала изданию Life.

По словам врача, спиртные напитки расширяют кровеносные сосуды, из-за чего нос и щеки краснеют и покрываются сеткой капилляров. При этом из-за задержки жидкости появляются общая одутловатость, отечность лица, а также мешки и синяки под глазами.

Еще одним признаком, по которому можно заподозрить алкоголизм, Кашух назвала лишний вес. Это объясняется высокой калорийностью спиртных напитков и тем, что они стимулируют аппетит.

Однако на поздней стадии зависимости, как отметила гастроэнтеролог, вес наоборот резко снижается из-за частого похмелья и неизбежных проблем с печенью и поджелудочной железой.

Ранее психолог Шерри Макки заявила, что признаки алкоголизма у мужчин и женщин отличаются. В частности, проявлением женского алкоголизма можно считать любые изменения в привычном образе жизни: нарушение сна, снижение производительности труда, проблемы в отношениях, а также невозможность справиться со стрессом и тревогой без спиртного.

