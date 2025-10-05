Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 окт 2025|14:52
Прецедент с Долиной оставил россиянку без новой квартиры и с долгами

В Петербурге суд вернул квартиру пенсионерке, которая заявила, что продала недвижимость под влиянием мошенников. Об этом пишет Baza.

По данным издания, в июле 2024 года жительница города Анна приобрела недвижимость у пенсионерки за семь миллионов рублей. Для покупки женщина продала собственное жилье, использовала наследство от умершего мужа и взяла кредит. Документы о сделке были оформлены по всем правилам — пожилая петербурженка даже предоставила справку из психоневрологического диспансера о своей дееспособности.

После заключения сделки Анна, ее сын и мама въехали в квартиру и начали делать ремонт. Позднее они узнали, что пожилая экс-хозяйка подала в суд, заявив, что действовала под влиянием мошенников.

На суде пенсионерка признала, что осознавала свои действия, но объяснила, что пошла на сделку из-за обещаний «вернуть квартиру с ремонтом». Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что женщина полностью отдавала себе отчет в своих действиях. Несмотря на это, суд удовлетворил иск пенсионерки и постановил вернуть ей жилье. Покупательница теперь осталась без жилья и с долгами.

8 сентября Мосгорсуд признал законным решение вернуть певице Ларисе Долиной ее квартиру, проданную из-за мошенников. Суд признал сделку недействительной, несмотря на то что новые владельцы квартиры и риелторы не были осведомлены о преступном замысле мошенников.

Источник — lenta.ru
