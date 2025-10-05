Черного лебедя по кличке Терминатор выслали из города за агрессивность

В Великобритании черного лебедя по кличке Терминатор выслали из Стратфорд-апон-Эйвона за антисоциальное поведение. Об этом пишет The Independent.
По словам смотрителя лебедей Сирила Бенниса, птица необычного окраса появилась в городе девять месяцев назад. Черные лебеди не водятся в Британии, поэтому особь сразу привлекла много внимания. Местные жители прозвали его Регги, а Беннис — Мистером Терминатором.
«Не сомневайтесь, он стал известнее самого Уильяма Шекспира», — пошутил смотритель, делая отсылку к тому, что именно в этом городе родился великий драматург.
Тем не менее вскоре, как утверждает Беннис, Терминатор показал свою агрессивную сторону. Он стал нападать на местных лебедей-шипунов: пытался захватить их территории и отбить их самок. Однажды Терминатора застали за тем, как он топил других лебедей.
В конце концов Беннис решил переселить черную особь в центр водоплавающих птиц в другом городе.
«Сегодня на реке тихо, и [лебеди-шипуны] просто отдыхают», — описал он положение дел после переезда Терминатора.
Источник фото - pxhere.com.