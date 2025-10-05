Врач предупредил об осенних рисках для желудка

05.10.2025 | 17:07

С наступлением осени многие сталкиваются не только с простудными заболеваниями, но и с обострением проблем желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказал гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков, кандидат медицинских наук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, как распознать первые симптомы заболеваний ЖКТ.

«Перепады температуры, влажности и атмосферного давления влияют на вегетативную нервную систему, которая регулирует работу ЖКТ. Это может вызвать изменение моторики кишечника, а также обострение некоторых хронических заболеваний», — объяснил Абдулхаков.

По словам врача, осенью могут чаще проявляться симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) — заболевания, при котором происходит заброс желудочного содержимого в пищевод. Это проявляется изжогой, кислой отрыжкой, а также внепищеводными симптомами: сухим кашлем преимущественно утром после пробуждения, осиплостью голоса и даже приступами удушья.

Осенью также растет заболеваемость простудой, что создает дополнительную угрозу для ЖКТ, подчеркнул врач. «Люди часто начинают бесконтрольно принимать нестероидные противовоспалительные препараты для снятия боли и температуры. Это резко повышает вероятность поражения слизистой оболочки желудка», — отметил он.

Абдулхаков подчеркнул, что эта группа препаратов нарушает выработку защитной слизи, предохраняющей слизистую оболочку желудка и кишечника от повреждений. В результате желудочный сок, желчь и другие агрессивные вещества начинают повреждать ее, что приводит к появлению эрозий и язв.

