Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 окт 2025|17:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Врач предупредил об осенних рисках для желудка

Печать
Telegram

С наступлением осени многие сталкиваются не только с простудными заболеваниями, но и с обострением проблем желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказал гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков, кандидат медицинских наук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, как распознать первые симптомы заболеваний ЖКТ.

«Перепады температуры, влажности и атмосферного давления влияют на вегетативную нервную систему, которая регулирует работу ЖКТ. Это может вызвать изменение моторики кишечника, а также обострение некоторых хронических заболеваний», — объяснил Абдулхаков.

По словам врача, осенью могут чаще проявляться симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) — заболевания, при котором происходит заброс желудочного содержимого в пищевод. Это проявляется изжогой, кислой отрыжкой, а также внепищеводными симптомами: сухим кашлем преимущественно утром после пробуждения, осиплостью голоса и даже приступами удушья.

Осенью также растет заболеваемость простудой, что создает дополнительную угрозу для ЖКТ, подчеркнул врач. «Люди часто начинают бесконтрольно принимать нестероидные противовоспалительные препараты для снятия боли и температуры. Это резко повышает вероятность поражения слизистой оболочки желудка», — отметил он.

Абдулхаков подчеркнул, что эта группа препаратов нарушает выработку защитной слизи, предохраняющей слизистую оболочку желудка и кишечника от повреждений. В результате желудочный сок, желчь и другие агрессивные вещества начинают повреждать ее, что приводит к появлению эрозий и язв.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала некоторым людям отказаться от выпечки. По ее словам, сдобу лучше исключить из рациона в период обострения панкреатита.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети