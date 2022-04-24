В Росреестре отменили подтверждение 6 соток

24.04.2022 | 09:43

Российским дачникам существенно упростили жизнь.

По словам статс-секретаря-заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, гражданам РФ больше не надо тратить время в судах в бесконечных тяжбах с соседями.

«Какая существовала проблема? Гражданам говорили: если вы хотите определить границы, вы должны доказать, что они существуют на местности 15 и более лет. Как это доказать? Все сидели в судах, спорили с соседями, с администрациями и т.д. Закон сказал: ничего доказывать не надо. Идите к кадастровому инженеру, он делает межевой план, и мы вносим границы в реестр. Мы ушли от тяжелой, коррупциогенной процедуры доказывания 15-летних границ», - рассказал на «прямой линии» в «Российской газете» Бутовецкий.

Чиновник отметил, что с 1 сентября 2022 года вступает в силу закон, который продлит «дачную амнистию» до 1 марта 2031 года.

Это временные правила оформления в собственность загородной недвижимости (земли и строений на ней - прим. редакции). Они позволяют гражданам зарегистрировать землю, уже построенные дачные и садовые дома в упрощенном порядке без направления дополнительных уведомлений в муниципалитет при условии, что в свое время участок предоставлялся им в пользование.

«У граждан ранее возникшие права постоянного бессрочного пользования и пожизненного наследованного владения в силу закона признаются собственностью», - рассказал журналистам Бутовецкий.

Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий отметил, что по «дачной амнистии» стать собственниками старых участков могут не только граждане, которым они в советские годы предоставлялись, но и их наследники. Для этого им необходимо вступить в права наследования по закону.