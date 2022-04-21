«Упрощенный порядок»: дачникам облегчили жизнь

21.04.2022 | 12:50

Владельцы дачных участков в ближайшее время смогут получить право на бесплатную приватизацию земли.

Ряд участков после ликвидации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) оказался в «подвешенном состоянии».

Законодатели решили помочь дачникам обрести право на землю, соответствующий законопроект готовится ко второму чтению в Государственной думе РФ.

Инициаторы поправок уверены, что простые граждане не должны страдать из-за вины председателей СНТ, которые вовремя не сдавали отчетность. Федеральная налоговая служба исключила такие товарищества из реестра юрлиц, а дачники остались без права на землю.

«В марте были приняты новые изменения в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Среди них - предусмотрена поправка и в Земельный кодекс. Она даст право применять упрощенный порядок оформления земельных участков в собственность для граждан, которые получали земельные участки в составе СНТ до его ликвидации», - пояснил «Российской газете» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В частности, граждане могут получить право до 1 марта 2031 года бесплатно получить свой земельный участок в собственность.