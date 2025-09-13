Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|09:59
В стране и мире

Россиян предупредили о риске слепоты из-за употребления самогона

Употребление самогона может привести к слепоте и даже летальному исходу, предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. О риске самодельного алкоголя он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, опасные вещества в самогоне могут присутствовать, даже если соблюдать технику безопасности и все этапы производства. Он пояснил, что причина этого в том, что в домашних условиях невозможно точно определить, сколько в напитке этанола и сколько токсичных примесей. Кроме того, проблема может быть в оборудовании для перегонки. Неронов уточнил, что зачастую его изготавливают из материалов, выделяющих опасные вещества при нагревании.

«Но самое страшное - это метанол, который может образовываться в процессе брожения и особенно активно выделяться при неправильной перегонке», - подчеркнул специалист.

Гастроэнтеролог рассказал, что метанол - это яд, который в организме преобразуется в формальдегид и муравьиную кислоту. По его словам, эти вещества разрушают все клетки, но сильнее всего страдают нервная система и глаза. «Даже 10 миллилитров метанола могут привести к слепоте, а 30 миллилитров и более - к летальному исходу», - заявил Неронов.

Врач добавил, что отравление метанолом начинается, как обычное алкогольное опьянение, и сопровождается головной болью, тошнотой и слабостью. Через 12-24 часа начинается тяжелое поражение мозга, зрительных нервов, печени и почек.

Ранее ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии Анна Лобачева назвала признак сформировавшейся алкогольной зависимости. По ее словам, синдром отмены является четким сигналом о сильном пристрастии к спиртному.

Источник — lenta.ru
