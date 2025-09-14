Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|22:00
В стране и мире

Россиянин принял начальника за зверя и выстрелил в него

В Хакасии задержали охотника, выстрелившего в своего начальника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 12 сентября пятеро мужчин из Абакана приехали в тайгу на охоту. В лесном массиве они разделились на две группы. Вечером один из охотников предположил, что впереди дикий зверь, и, не убедившись в отсутствии людей, выстрелил. Он попал в своего 48-летнего начальника. Пострадавший получил ранение, несовместимое с жизнью.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что для россиянина выезд на охоту закончился потерей брата и уголовным делом.

Источник — lenta.ru
