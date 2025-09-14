Россиянам назвали три самых выгодных способа инвестирования сбережений

14.09.2025 | 16:20

Краткосрочные рублевые депозиты — самый выгодный способ вложения средств сегодня, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Своим мнением экономист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что самыми выгодными остаются краткосрочные депозиты, рублевые. Также это паевые фонды облигаций. И, пожалуй, это золотые фонды. Но прежде всего это первые два способа», — высказался о трех самых выгодных вариантах инвестирования Абрамов.

Ранее Банк России установил официальный курс доллара на 13-15 сентября на уровне 84,38 рубля, а евро опустил до 99,33 рубля.

По сравнению с курсом 11 сентября американская валюта потеряла 1,28 рубля, европейская снизилась на 41 копейку.

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 12 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых.