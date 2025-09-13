Муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку и развелись

13.09.2025 | 11:42

В Китае суд рассмотрел дело молодых мужа и жены из Шанхая, которые развелись, потому что не смогли выбрать имя новорожденному ребенку. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчина и женщина поженились в 2023 году. Через год у них родился здоровый ребенок. Однако с тех пор в семье начался разлад. Каждый категорически настаивал на своем имени для новорожденного. Ребенку более года не могли выдать свидетельство о рождении и провести вакцинацию. Фактически спор родителей препятствовал официальному подтверждению рождения их сына. В итоге они окончательно поссорились и подали на развод.

В ходе судебного процесса также выяснилось, что и муж, и жена пытались тайно дать имя новорожденному и получить свидетельство о рождении в больнице, однако по правилам такое решение должно быть одобрено обоими родителями. Суд решил, что оригинал свидетельства о рождении будет храниться у властей до завершения бракоразводного процесса, а затем его передадут матери, чтобы она могла зарегистрировать сына по всем правилам.

Бывшим супругам также заявили, что их конфликт из-за имени нарушил права несовершеннолетнего, и они оба будут привлечены к ответственности за это. Судья напомнил супругам, что они не имеют права использовать ребенка в семейных дрязгах.

История вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Многие китайцы заявили, что таким людям вообще не стоит заводить детей.

Ранее сообщалось, что в Китае супруги при разводе не смогли поделить 29 куриц. В итоге одну птицу им пришлось поделить пополам и съесть.