Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|09:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Названа главная ошибка при использовании электрической зубной щетки

Печать
Telegram

Стоматолог-гигиенист Криста Амбрусон назвала главную ошибку при использовании электрической зубной щетки. Ее слова цитирует Huff Post.

Амбрусон заявила, что электрическую зубную щетку нельзя использовать так же, как обычную, потому что это может навредить деснам и эмали зубов.

«Нужно наклонить щетку под углом 45 градусов к деснам, а затем провести головкой вдоль каждого зуба», - проинструктировала она.

Стоматолог подчеркнула, что водить электрической щеткой слева направо ни в коем случае не надо. Также она призвала не давить на зубную щетку. По ее словам, при сильном давлении щетинки мнутся, из-за чего не могут проникнуть между зубов, что делает чистку неэффективной.

Ранее врач-стоматолог Андрей Ворошилин назвал самые вредные для зубов продукты. По его словам, зубную эмаль разрушают кислые продукты питания, такие как концентрированные свежевыжатые соки, особенно из апельсинов и яблок, а также лимонады.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте