В стране и мире

Женщина оказалась в больнице из-за любви к чаю матча

В Великобритании женщина оказалась в больнице из-за любви к матче, которую она пила раз в неделю на протяжении шести месяцев. Об этом сообщает Daily Mirror.

28-летняя медсестра Линн Шазин в больницу с аритмией и низким уровнем железа после регулярного употребления чая матча. Женщине поставили капельницу для детоксикации после того, как анализы показали, что уровень железа в ее крови упал с 23 до 13 единиц.

«Это было единственное изменение которое я внесла в свой рацион. Мы с врачом проработали все варианты, но стало ясно, что причиной была матча», - рассказала Шазин. Исследования Национальных институтов здравоохранения подтверждают что зеленый чай, содержащий катехины, может мешать усвоению железа из пищи.

Шазин, страдающая от железодефицитной анемии, начала пить матчу для борьбы с воспалениями, но через три месяца начала сильно уставать и постоянно мерзнуть, также периодически она замечала у себя аритмию. После госпитализации она прекратила пить матчу, перешла на обычный чай и стала принимать препараты железа с витамином C.

Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина из Китая сломал бедренную кость из-за приступа кашля. Позже врачи выяснили, что перелом стал следствием хрупкости костей, спровоцированной любовью мужчины к сладким напиткам.

