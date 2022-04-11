«Поливать пустую землю бесполезно»: эксперт о грозящем продовольственном кризисе

11.04.2022 | 10:22

В ближайшее время продовольственный кризис грозит не только России, но и всему миру. Эксперты предупреждают, происходящее повлияет на мировой рынок. Сильнее всего удар ощутят развивающиеся страны.

Мировые цены на продовольствие в марте достигли максимума с 1990 года. На этом фоне ситуация с продуктами в России выглядит спокойной: цены растут умереннее, государство вливает внушительные средства на поддержку агропромышленного комплекса, пишет «Российская газета».

Отмечается, что в марте 2022 года мировые цены на продовольствие подскочили сразу на 12,6 процента. Сильнее всего подорожали растительные масла и зерно. При этом пшеница выросла в цене на 19,7 процента, фуражные зерновые на 20,4 процента, кукуруза на 19,1 процента.

«Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется», - отметил президент России Владимир Путин.

По мнению директора по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгении Серовой, в ближайшей перспективе России не грозят проблемы с продовольствием: семян и техники на посевную хватит, урожай обещает быть богатым, а вот долгосрочные прогнозы не радуют.

«Факторами дальнейшего роста всего продовольственного сектора являются новые технологии, наука и кадры. И эта проблема деньгами совсем «не лечится». Чтобы что-то выросло, нужна для начала семечка. А если ее нет, то поливать пустую землю бесполезно», - считает директор НИУ ВШЭ.

Серова предполагает, что технологии можно будет взять у Китая или Индии.