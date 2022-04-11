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В стране и мире

«Поливать пустую землю бесполезно»: эксперт о грозящем продовольственном кризисе

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В ближайшее время продовольственный кризис грозит не только России, но и всему миру. Эксперты предупреждают, происходящее повлияет на мировой рынок. Сильнее всего удар ощутят развивающиеся страны.

Мировые цены на продовольствие в марте достигли максимума с 1990 года. На этом фоне ситуация с продуктами в России выглядит спокойной: цены растут умереннее, государство вливает внушительные средства на поддержку агропромышленного комплекса, пишет «Российская газета».

Отмечается, что в марте 2022 года мировые цены на продовольствие подскочили сразу на 12,6 процента. Сильнее всего подорожали растительные масла и зерно. При этом пшеница выросла в цене на 19,7 процента, фуражные зерновые на 20,4 процента, кукуруза на 19,1 процента.

«Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется», - отметил президент России Владимир Путин.

По мнению директора по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгении Серовой, в ближайшей перспективе России не грозят проблемы с продовольствием: семян и техники на посевную хватит, урожай обещает быть богатым, а вот долгосрочные прогнозы не радуют.

«Факторами дальнейшего роста всего продовольственного сектора являются новые технологии, наука и кадры. И эта проблема деньгами совсем «не лечится». Чтобы что-то выросло, нужна для начала семечка. А если ее нет, то поливать пустую землю бесполезно», - считает директор НИУ ВШЭ.

Серова предполагает, что технологии можно будет взять у Китая или Индии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — rg.ru
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Гость||

Ну так, естественно нужна семечка, без неё ясно что не вырастит. Вопрос в другом, почему эту семечку 15 лет назад ещё не проростили, а?

Гость||

А почему же последние 20 лет ничего не делали? Где ученые? Где врачи? Где учителя? Где заводы? Почему плохо живем? Кто ответит за развал страны?

Гость||

Прямо уж ничего не делали. Всё сразу сделать невозможно, особенно в такой огромной сране как Россия. И развал страны вы где увидели? Или вы про какую-то другую страну пишете?

Гость||

Гость писал(a):

Всё сразу сделать невозможно, особенно в такой огромной сране как Россия.
20 лет было. Куда они пошли? На яхты и дворцы! Отдельные страны за меньшее время экономику успели развить, а тут что? Ничего.

Гость||

Вшэ всегда что-то бубнят и на запад кивают, как там хорошо. Сомнительная контора.

Гость||

Там и есть хорошо, даже сомневаться не стоит.

Гость||

Наши олигархи покупают в зарубежье чужие спортклубы,яхты,виллы. А наша экономика зависит полностью от импорта. Это как понять? Прорыв в дыру?

Гость||

11.04, в 39 там тоже хорошо было... Что было потом, все знают. Лондон немцы бомбили, детей эвакуировали в шшша. Грабли одни и те же, и дураки никак не выучат, кому там хорошо.

Гость||

Гость писал(a):

в 39 там тоже хорошо было... Что было потом, все знают. Лондон немцы бомбили, детей эвакуировали в шшша. Грабли одни и те же, и дураки никак не выучат, кому там хорошо.
Что ты плетешь? Немцы после ВОВ провели полную люстрацию и ревизию послевоенную, историю читай. Они полностью признали свою ответственность и ошибки. Европа развила экономику, Германия были главным экономическим партнером России! Посмотри, информация у тебя вся есть - ты в интернете - как там живут граждане и как живут люди в нашей стране. Там экономика и демократия, тут - коррупция, воровство и лень. Ты хочешь, чтоб там была такая же срань как и здесь?

Имя: Гость
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