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В стране и мире

Названы два продукта, которые подорожают в ближайшее время

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В ближайшем будущем жители России могут столкнуться с серьезным подорожанием двух продуктов.

Санкции, которые страны Запада ввели в отношении России в ответ на специальную операцию на Украине, ограничили поставки в Российскую Федерацию мяса и бананов.

По оценкам экспертов, на долю России приходилось более 20 процентов экспорта эквадорских бананов. Теперь местные компании вынуждены выкидывать товар, потому что низкая стоимость бананов на внутреннем рынке не покрывает затрат на их производство. А отправить плоды в Россию практически невозможно из-за введенных ограничений.

Аналогичная ситуация складывается и с парагвайской говядиной. Местные производители отмечают, что столкнулись со сложностями с логистикой. Часть товара была возвращена назад, а часть поставок осталась без оплаты из-за финансовых ограничений. На долю России в 2021 году пришлось 20 процентов экспорта парагвайской говядины.

Российские экономисты считают, что если в ближайшие недели ситуация не изменится, то из-за уменьшения поставок говядины и бананов из Парагвая и Эквадора в магазинах вырастут цены на эти продукты.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Скоро сьедят кошек и собак с голубями

Гость||

Чудно весело живём

Всё танцуем и поём!

Рубль дадут, на два отнимут

И штаны с рубахой снимут…

Гость||

А что в Парагвае очень сочные коровы и кстати где они продавались, нам ни разу не попадались на витринах!?

Гость||

Санкции нам только на пользу? Где же хваленое импортозамещение, а господа едросы?ы

Хромой Гончар||

Есть корову - это грех.

А банан отдай мартышке.

Вместо глупеньких утех -

Посади морковь малышке

Гость||

А что, мы все это время ели парагвайское мясо?

Гость||

Все жрали КЕНГУРЯТИНУ, но нам говорили отборная мраморная говядина.)))

Гость||

Гость писал(a):

что в Парагвае очень сочные коровы и кстати где они продавались, нам ни разу не попадались на витринах!?
Гость писал(a):
мы все это время ели парагвайское мясо?
Колбасы, сосиски.

Гость||

Ага, много там парагвайского мяса, жуть!

Гость||

К сведению поставщиков мяса: в лесах ежей развелось видимо-невидимо.

Гость||

Гость писал(а):

> А что в Парагвае очень сочные коровы и кстати где они продавались, нам

> ни разу не попадались на витринах!?

В Ашане и Азбуке вкуса. Опять блогеры пострадают.

Гость||

Когда то в документальных фильмах нам показывали и рассказывали про оленеводов и тысячных стадах оленей, но за свои 77лет я ни разу не видел не пробывал мясо этих оленей. Вопрос : а куда же это мясо поставляется?

Гость||

16:06 А оленеводы сами и сьедают эти стада, восстанавливают потерянные в суровом климате килокалории. А ты как думал..

Гость||

Гость писал(a):

много там парагвайского мяса, жуть!
У кого как. Вообще много.

Гость писал(a):

про оленеводов и тысячных стадах оленей, но за свои 77лет я ни разу не видел не пробывал мясо этих оленей. Вопрос : а куда же это мясо поставляется?
Никуда, якуты и эвены сами едят.

Гость||

"Магнит" в Арбеково, на Ладожской. Бананы 109 рублей/кг сегодня уже. Раньше были 60-70, так что статья- полная туфта? уже на 40% цены подняли. Или еще к этой цене +20?

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Имя: Гость
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