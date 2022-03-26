Названы два продукта, которые подорожают в ближайшее время

26.03.2022 | 10:39

В ближайшем будущем жители России могут столкнуться с серьезным подорожанием двух продуктов.

Санкции, которые страны Запада ввели в отношении России в ответ на специальную операцию на Украине, ограничили поставки в Российскую Федерацию мяса и бананов.

По оценкам экспертов, на долю России приходилось более 20 процентов экспорта эквадорских бананов. Теперь местные компании вынуждены выкидывать товар, потому что низкая стоимость бананов на внутреннем рынке не покрывает затрат на их производство. А отправить плоды в Россию практически невозможно из-за введенных ограничений.

Аналогичная ситуация складывается и с парагвайской говядиной. Местные производители отмечают, что столкнулись со сложностями с логистикой. Часть товара была возвращена назад, а часть поставок осталась без оплаты из-за финансовых ограничений. На долю России в 2021 году пришлось 20 процентов экспорта парагвайской говядины.

Российские экономисты считают, что если в ближайшие недели ситуация не изменится, то из-за уменьшения поставок говядины и бананов из Парагвая и Эквадора в магазинах вырастут цены на эти продукты.