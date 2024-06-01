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В стране и мире

В России предложили удвоить выплаты пострадавшим в ЧС

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В России предложили удвоить выплаты пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ пишет РИА Новости.

Соответствующий проект постановления кабмина был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. Документ предполагает увеличение единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в ЧС в два раза. Проект постановления в настоящее время находится на согласовании с федеральными органами исполнительной власти.

При этом новые размеры компенсаций россиянам будут применяться в случае чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера, а действие меры будет распространяться на правоотношения, возникшие после 1 апреля 2024 года.

Таким образом, увеличенные выплаты смогут получить в том числе жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей — эти регионы пострадали от разрушительного паводка этой весной.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявлял, что суммы выплат для пострадавших от паводков жителей Оренбургской области не хватит на покрытие всех расходов. Он подчеркнул, что компенсационные выплаты не индексировались в стране более 10 лет, поэтому для людей, потерявших жилье, их будет недостаточно.

В ходе совещания по ликвидации последствий паводков президент Путин отмечал, что выплат пострадавшим при паводках россиянам нужно будет детально оценить и скорректировать при необходимости. Главу государства также возмутило, что число выплат гражданам, пострадавшим от паводков, значительно меньше общего количества поданных заявлений.

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Источник — lenta.ru
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