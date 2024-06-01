Спецборт доставил на родину 75 освобожденных из военного плена россиян

Спецборт доставил на родину 75 россиян, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщают «Известия».
«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», ― отметил корреспондент издания Павел Панов, присутствовавший при прибытии самолета.
Об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле «75 на 75» стало известно днем 31 мая. Это первый обмен почти за четыре месяца.
Как сообщало Минобороны, военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Освобождение пленных произошло при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как ранее говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москальков, обменов не было долгое время из-за надуманных требования Киева.
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