Спецборт доставил на родину 75 освобожденных из военного плена россиян

01.06.2024 | 12:38

Спецборт доставил на родину 75 россиян, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщают «Известия».

«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», ― отметил корреспондент издания Павел Панов, присутствовавший при прибытии самолета.

Об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле «75 на 75» стало известно днем 31 мая. Это первый обмен почти за четыре месяца.

Как сообщало Минобороны, военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Освобождение пленных произошло при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как ранее говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москальков, обменов не было долгое время из-за надуманных требования Киева.