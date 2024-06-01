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В стране и мире

Дачникам назвали бесплатное и эффективное средство от сорняков

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Избавиться от сорняков на участке удастся с помощью кипятка. Эффективное и при этом бесплатное средство борьбы с ними дачникам назвал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, использование кипятка позволяет полностью уничтожить нежелательную флору на участке и надолго предотвратит их появление — для этого необходимо залить им посевы либо околокорневые зоны растений. Эксперт пояснил, что горячая вода растворит клетки сорняков и тем самым не даст им расти дальше.

Чаплин подчеркнул, что у этого метода много преимуществ. Так, кипяток безвреден для овощей и плодовых деревьев, а также для домашних животных и птиц.

«Это средство лишь справится с тем нежелательным растительным ростом, который вызывает проблемы и затрудняет уход за садом. И не нужно прибегать к химическим препаратам, когда имеется доступное и натуральное решение, способное эффективно справиться с проблемой сорняков», — заключил он.

Ранее дачников предупредили о тюремных сроках за выращивание некоторых цветов на участке.

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Источник — lenta.ru
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