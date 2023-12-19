В Центробанке назвали новые причины роста цен на яйца

19.12.2023 | 17:42

В ноябре в Пензенской области ускорилась годовая инфляция. Ее значение выросло по сравнению с октябрем почти на 1% - до 6,74%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре составил 7,29% (в октябре было 6,32%). Это произошло из-за усиления давления со стороны издержек производителей отдельных продуктов, например яиц.

«В прошедшем месяце затраты птицефабрик продолжили расти, в том числе по причине нехватки рабочей силы. В результате ускорился годовой рост цен на яйца. Дополнительно повлияла неблагоприятная эпизоотическая обстановка в некоторых регионах-поставщиках. Она ограничивала возможности расширения предложения куриных яиц на внутреннем рынке», - объяснили специалисты.

Из-за неблагоприятных погодных условий снизился урожай какао-бобов в странах-производителях, как следствие, произошло увеличение их стоимости.

«Удорожание сырья и произошедшее ранее ослабление рубля привели к увеличению издержек производителей кондитерских изделий. В результате увеличился годовой прирост цен на их продукцию в целом и на шоколадные конфеты в частности», - отметили в пресс-службе.

А вот предложение картофеля расширилось благодаря высокому урожаю, поэтому здесь ускорилось снижение цен.

Что касается непродовольственных товаров, то годовой прирост цен на них в ноябре увеличился до 4,22% (было 3,91%). Причины - сохранение высокого спроса и опять же усиление давления со стороны издержек производителей.

«В таких условиях автопроизводители активно переносили возросшие затраты на логистику и покупку компонентов в отпускные цены. Это привело к увеличению годового прироста цен на их продукцию», - добавили в пресс-службе.

Ускорился и рост цен на мебель: у производителей выросли расходы на закупку импортной фурнитуры и обслуживание оборудования иностранного производства.

В свою очередь замедление роста цен коснулось бензина. «С 1 октября возвращены полные выплаты по демпферу, и размер компенсирующих выплат нефтяным компаниям увеличился», - дали объяснение эксперты.