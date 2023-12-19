Сетевое издание|18+|Вторник|19 дек 2023|21:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Экономика

В Центробанке назвали новые причины роста цен на яйца

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ноябре в Пензенской области ускорилась годовая инфляция. Ее значение выросло по сравнению с октябрем почти на 1% - до 6,74%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре составил 7,29% (в октябре было 6,32%). Это произошло из-за усиления давления со стороны издержек производителей отдельных продуктов, например яиц.

«В прошедшем месяце затраты птицефабрик продолжили расти, в том числе по причине нехватки рабочей силы. В результате ускорился годовой рост цен на яйца. Дополнительно повлияла неблагоприятная эпизоотическая обстановка в некоторых регионах-поставщиках. Она ограничивала возможности расширения предложения куриных яиц на внутреннем рынке», - объяснили специалисты.

Из-за неблагоприятных погодных условий снизился урожай какао-бобов в странах-производителях, как следствие, произошло увеличение их стоимости.

«Удорожание сырья и произошедшее ранее ослабление рубля привели к увеличению издержек производителей кондитерских изделий. В результате увеличился годовой прирост цен на их продукцию в целом и на шоколадные конфеты в частности», - отметили в пресс-службе.

А вот предложение картофеля расширилось благодаря высокому урожаю, поэтому здесь ускорилось снижение цен.

Что касается непродовольственных товаров, то годовой прирост цен на них в ноябре увеличился до 4,22% (было 3,91%). Причины - сохранение высокого спроса и опять же усиление давления со стороны издержек производителей.

«В таких условиях автопроизводители активно переносили возросшие затраты на логистику и покупку компонентов в отпускные цены. Это привело к увеличению годового прироста цен на их продукцию», - добавили в пресс-службе.

Ускорился и рост цен на мебель: у производителей выросли расходы на закупку импортной фурнитуры и обслуживание оборудования иностранного производства.

В свою очередь замедление роста цен коснулось бензина. «С 1 октября возвращены полные выплаты по демпферу, и размер компенсирующих выплат нефтяным компаниям увеличился», - дали объяснение эксперты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте