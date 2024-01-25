В Пензенской области продолжают дорожать автомобили и медикаменты

25.01.2024 | 11:27

В декабре 2023 года инфляция в Пензенской области продолжила ускоряться. По сравнению с ноябрем она выросла на 0,12% и составила 6,86%.

«В основном такой ценовой динамике в регионе способствовали усиление давления со стороны издержек производителей и поставщиков ряда товаров, а также сохранение высокого спроса на отдельные непродовольственные товары», - сообщили в пресс-службе областного отделения Банка России.

Из-за увеличившихся издержек производителей годовой прирост цен на продовольственные товары в декабре достиг 8,92% (было 7,29%). К примеру, продолжили повышаться расходы птицефабрик и, как следствие, ускорился рост стоимости яиц.

«К этому привели возросшие затраты на оплату труда персонала в условиях недостатка трудовых ресурсов, а также подорожавшие обслуживание оборудования и логистика. По инициативе Правительства России с 1 января 2024 года обнулены таможенные пошлины на ввозимые в страну яйца. Ожидается, что с расширением предложения куриных яиц цены на них стабилизируются», - объяснили в банке.

Кроме того, из-за увеличения издержек на зарплату работникам тепличных хозяйств в условиях нехватки кадров выросла стоимость огурцов и помидоров.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в декабре достиг 5,07% (было 4,22%). Повышение обусловлено произошедшим ранее ослаблением рубля и сохранением спроса на товары, например автомобили и медикаменты.

«Из-за этого автопроизводители и поставщики продолжили перенос в цены возросших расходов на логистику и покупку автокомпонентов», - объяснили эксперты.

Что касается поставщиков лекарств, то для них стали дороже импортные фармацевтические субстанции для производства лекарств и готовые препараты иностранного производства, что сказалось на стоимости продукции.