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В стране и мире

В России разработали детский бронежилет

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В России разработали детский бронежилет «Светлячок». Об этом РИА Новости рассказал гендиректор предприятия-разработчика Евгений Батаев.

Он пояснил, что экипировка предназначена для защиты детей в приграничных районах России.

«Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы — им нужно ходить с мамами в поликлинику, магазин и так далее, а значит они должны быть надежно защищены», — сказал предприниматель.

Новинка создана по классу БР-2, (противоосколочная защита и выстрел обычной пулей из пистолета Ярыгина), при этом возможно усиление бронезащиты до класса БР-3 (выстрел пулей со стальным термоупрочненным сердечником из Ярыгина).

Сейчас ведутся переговоры с региональными властями о поставках «Светлячков». При этом бронежилеты уже закупают частные школы, детские сады и больницы.

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Источник — lenta.ru
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