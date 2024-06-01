Россиянка взыскала ущерб с упавшего на ее автомобиль с пятого этажа соседа

01.06.2024 | 13:46

В Архангельской области с упавшего с пятого этажа на машину соседки взыскали материальный ущерб. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, пьяный житель Новодвинска решил испытать себя и спрыгнул из окна собственной кухни на припаркованный у дома автомобиль.

Из-за падения у машины разбилось лобовое стекло, появилась вмятина на капоте и оказались повреждены панели внутри салона. Неработающей пожилой женщине с трудом удалось оплатить ремонт, стоимость которого была взыскана судом в полном объеме.

Как пояснил нарушитель порядка, он хотел понять, есть ли разница между падением из окна второго и пятого этажей.

30 мая сообщалось, что житель Читы отсудил почти миллион рублей за неисправный холодильник.