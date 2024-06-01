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В стране и мире

Московская пенсионерка поиздевалась над мошенниками

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Московская пенсионерка пошутила над мошенниками, представившимися ей сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Злоумышленники заявили женщине, что неизвестные пытаются снять деньги с ее банковского счета, поэтому средства срочно нужно перевести на новый и безопасный. Пенсионерка сняла в банке 250 тысяч рублей, но вовремя поняла, что ее пытаются обмануть.

Пожилая женщина обратилась в полицию. И хотя сотрудники МВД порекомендовали ей отказаться от встречи с «надежным человеком», которому нужно было передать деньги, женщина решила поступить по-своему. В назначенный день она встретилась с курьером мошенников и передала ему пакет с нарезанной бумагой.

Как отреагировал на это курьер, заглянув в пакет, не сообщается. Кроме того, неизвестно, был ли он задержан полицейскими, которые знали о планируемой встрече.

Ранее Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. В частности, следует насторожиться, услышав такие фразы, как «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «истекает срок действия сим-карты».

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Источник — lenta.ru
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