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Экономика

Росстат назвал реальный рост доходов населения за год

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Реальные денежные доходы населения с января по сентябрь 2023 года выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в III квартале 2023 года увеличились на 5,1% процента по сравнению с июлем - сентябрем 2022-го.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на доклад Росстата о социально-экономическом положении России.

Речь идет о денежных доходах за вычетом обязательных платежей: налогов, сборов, процентов по кредитам и других с учетом инфляции.

Наибольший рост доходов россиян наблюдался в II и III кварталах - на 5,1% в каждом из них по сравнению с теми же периодами 2022 года. Наименьший рост фиксировался в январе - марте (4,6%).

Во вторник, 1 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что среднемесячная зарплата в стране за восемь месяцев 2023 года увеличилась на 7,5% - до 70,3 тысячи рублей.

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