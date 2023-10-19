Финансовый консультант дала советы по борьбе с инфляцией

19.10.2023 | 08:20

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала, как защитить деньги от инфляции. Ее советы публикуют «Известия».

Эксперт рекомендует управлять личными финансами регулярно и планомерно, действуя на опережение.

«Если человек путешествует, у него есть какие-то цели по покупке активов, возможно, покупка зарубежной недвижимости, - это одна история. Вторая - когда он живет внутри страны, получает доход в рублях, но при этом понимает, что обесценивается именно покупательная способность рубля. Казалось бы, две разные задачи, но способ сбережения будет одним и тем же - подобрать инструменты, которые будут защищать от валютных рисков. Это могут быть акции российских экспортеров, пусть даже купленные в рублях», - отметила Волкова.

По словам финансиста, за счет роста курса доллара такие компании будут получать больше валютной выручки, а значит, платить больше дивидендов.

Кроме того, можно регулярно, ежемесячно пополнять валютную корзину, причем не только долларами, а и другой перспективной валютой, например китайскими юанями. По словам специалиста, если регулярно вкладывать средства в этом направлении, то удастся покрыть валютные риски.

«Третий вариант - создать свой собственный источник дохода в валюте, чтобы быть независимым от курсовых колебаний рубля. К примеру, можно выставлять стоимость своих услуг эквивалентно доллару или другой альтернативной валюте», - предложила Татьяна Волкова.

По ее словам, даже если эти способы кажутся недоступными, можно просто вкладывать деньги в различного рода финансовые инструменты, дающие доходность более 20% годовых.

«То есть, по сути, защита от валютных рисков напрямую зависит от управления финансами и создания собственного пошагового плана», - резюмировала Татьяна Волкова.

По данным отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России годовая инфляция в Пензенской области в сентябре 2023 года ускорилась составила 5,19%. Это ниже чем в ПФО (5,50%) и в целом в России (6,00%).