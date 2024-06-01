Сетевое издание|18+|Суббота|1 июн 2024|13:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Россиянам назвали допустимую порцию мороженого

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня при отсутствии проблем с органами пищеварения и горлом. Об этом рассказала диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, пишет РИА Новости.

«Если у вас нет проблем со здоровьем, нет проблем с органами пищеварения, и вы съедите одну порцию мороженого, не кусая его и резко не заглатывая, и если у вас нет проблем с горлом, со связками и прочее, то вы можете есть его», — отметила специалист.

Любителям мороженого без серьезных проблем со здоровьем диетолог рекомендовала есть одно мороженое через день, это три штуки в неделю.

Также не стоит забывать, что в состав мороженого входит сахар, а вместо сливок производители могут добавлять растительные жиры. Употребление большого количества таких жиров приводит к заболеваниям сердца и сосудов, предупредила Пичугина. Она также посоветовала внимательно читать состав лакомства.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка. По его словам, порция шашлыка на человека не должна превышать 150 граммов. По его словам, чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть.

В свою очередь, нутрициолог Ирина Попкова призвала россиян, придерживающихся принципов ЗОЖ, готовить шашлык из мяса птицы и домашнего маринада.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте