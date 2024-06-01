Россиянам назвали допустимую порцию мороженого

01.06.2024 | 11:59

Рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня при отсутствии проблем с органами пищеварения и горлом. Об этом рассказала диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, пишет РИА Новости.

«Если у вас нет проблем со здоровьем, нет проблем с органами пищеварения, и вы съедите одну порцию мороженого, не кусая его и резко не заглатывая, и если у вас нет проблем с горлом, со связками и прочее, то вы можете есть его», — отметила специалист.

Любителям мороженого без серьезных проблем со здоровьем диетолог рекомендовала есть одно мороженое через день, это три штуки в неделю.

Также не стоит забывать, что в состав мороженого входит сахар, а вместо сливок производители могут добавлять растительные жиры. Употребление большого количества таких жиров приводит к заболеваниям сердца и сосудов, предупредила Пичугина. Она также посоветовала внимательно читать состав лакомства.

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