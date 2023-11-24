Спрогнозирована инфляция в регионе на ближайшие годы

24.11.2023 | 10:27

С середины 2023 года в Пензенской области отмечается ускоренная инфляция. Этому способствовали восстановление потребительского спроса, нестабильность валютных курсов и увеличение ключевой ставки.

Об этом в пятницу, 24 ноября, доложил депутатам Заксобра председатель правительства Николай Симонов, излагая прогнозный план социально-экономического развития региона.

По его словам, по итогам 2023 года инфляция прогнозируется на уровне 7%.

«Начиная со следующего года ожидается постепенное восстановление положительного тренда. Улучшениям в динамике будут способствовать рост частных инвестиций, строительство объектов социальной сферы и транспортно-инженерной инфраструктуры», - отметил он.

В 2024 году инфляция должна замедлиться до 4,5%, а затем выйти на уровень 4%.

Николай Симонов отметил, что в прогнозе - постепенный возврат населения к привычной модели потребления.