Пензенское предприятие попало под санкции США

03.11.2023 | 11:23

В четверг, 2 ноября, США расширили список антироссийских санкций. В него добавлены десятки физических и юридических лиц РФ.

В документе, опубликованном на сайте Министерства финансов США, говорится, что меры приняты в отношении тех, кто помогает России «путем предоставления столь необходимых технологий и оборудования из третьих стран».

В очередной пакет попал и Stankomashstroy manufactures metalworking equipment, указано на сайте минфина. Речь идет о пензенском предприятии «СтанкоМашСтрой».

Оно указано в подпункте под названием «Сокращение внутренней промышленной базы России».

«Как отмечается в документе, эти рестрикции «направлены против будущего производства и доходов России в энергетической сфере, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок, а также против тех, кто поддерживал действия ВС РФ», - уточняет ТАСС.