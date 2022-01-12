Путин назвал окончательный размер индексации пенсий

12.01.2022 | 13:52

В среду, 12 января, Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров. В ходе беседы глава государства озвучил процент, на который будет проиндексирована пенсия.

Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года, сказал Путин. По мнению президента, этот вопрос касается миллионов людей.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», - заявил президент на совещании с членами правительства.

Накануне о желании Путина выполнить свое обещание заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это позиция Владимира Путина в отношении индексации пенсий. Она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно», — сообщил Песков журналистам.

С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9%, в среднем они выросли до 18 521 руб.