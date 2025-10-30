В России семимесячный ребенок проглотил раскрытую булавку

30.10.2025 | 11:58

В Приморье семимесячный ребенок проглотил раскрытую булавку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

ЧП произошло после того, как мать укрыла ребенка одеялом с оберегом. Через некоторое время он стал сильно кашлять.

Ребенка в экстренном порядке госпитализировали.

В больнице ему сделали рентген, после чего выяснилось, что булавка застряла в глотке младенца. Ее извлекли с помощью щипцов, жизни ребенка ничего не угрожает.

