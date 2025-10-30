В России семимесячный ребенок проглотил раскрытую булавку

В Приморье семимесячный ребенок проглотил раскрытую булавку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
ЧП произошло после того, как мать укрыла ребенка одеялом с оберегом. Через некоторое время он стал сильно кашлять.
Ребенка в экстренном порядке госпитализировали.
В больнице ему сделали рентген, после чего выяснилось, что булавка застряла в глотке младенца. Ее извлекли с помощью щипцов, жизни ребенка ничего не угрожает.
Ранее в Петербурге госпитализировали двойняшек, которые съели на двоих два десятка таблеток из родительской аптечки, после чего попали в реанимацию.
