Молодой сотрудник кафе не пережил 80-часовой рабочей недели

В Южной Корее разгорелся скандал из-за 20-летнего сотрудника популярной сети кафе-пекарен, который не пережил 80-часовой рабочей недели. Об этом сообщает The Korea Times.
Молодого сотрудника одного из кафе сети London Bagel Museum не стало в июле. Как утверждают занимающиеся его делом члены «Партии справедливости», кореец устроился на работу туда в мае 2024 года и с тех пор его постоянно заставляли перерабатывать. В частности, утверждается, что в день смерти он пришел на работу в девять часов утра, а ушел в полночь. Более того, выяснилось что за неделю до этого ему пришлось работать 21 час в день.
В «Партии справедливости» заявили, что зачастую рабочая неделя молодого человека была 80-часовой. Он не выдержал такой нагрузки.
В партии также заявили, что трудовой договор корейца предусматривал 14 переработок, что превышает разрешенную в стране 52-часовую рабочую неделю. Родные молодого человека требуют, чтобы за случившееся с ним несли ответственность владельцы London Bagel Museum. Однако там сказали, что предоставленные им данные о переработках не соответствуют рабочим записям компании.
Ранее сообщалось, что в Японии идет суд над бывшим управляющим кафе из провинции Кумамото, который ударил ножом трех увольняющихся молодых сотрудниц. Защита мужчины утверждает, что он испытывал постоянный стресс из-за переработок.
