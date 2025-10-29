В стране и мире

В России высказались о реалистичных сроках завершения украинского конфликта

Около года назад реалистичным сроком завершения украинского конфликта казался январь 2026 года, но теперь этот сценарий кажется менее вероятным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Раньше я думал, что конфликт закончится примерно в начале января: перед Новым годом заключат какое-то перемирие, и потом произойдет что-то позитивное. Но мне казалось, что к этому моменту уже будут выработаны основные принципы мирного соглашения, и только немного времени потребуется для перехода к соответствующим решениям», - объяснил политик.

Теперь же говорить о сроках завершения противостояния, по словам Чепы, стало заметно сложнее: достичь соглашений так и не удалось, а позиция США постепенно меняется. Затягиванию конфликта, как считает депутат, может способствовать и позиция других западных государств.

«Вчера появилась информация о возможной отправке бойцов из Франции и Великобритании на Украину. Конечно, это ничего не решит. Но может привести к дополнительным задержкам в урегулировании, ведь подобный шаг будет означать эскалацию конфликта, что скажется и на выработке соглашений», - сказал депутат.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что поменял свое мнение о конфликте на Украине. По словам политика, месяц назад он пришел к выводу, что стороны достигли невероятного прогресса на пути к миру.

