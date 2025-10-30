От россиян стали массово требовать доплатить утильсбор

Представители Федеральной таможенной службы (ФТС) с октября стали массово требовать от россиян доплатить утилизационный сбор за ввоз автомобилей марок Hyundai, Kia и Skoda, произведенных в Казахстане. Об этом сообщает Baza в Telegram.
С весны 2024 года из Казахстана в Россию завезли в общей сложности свыше 30 тысяч подобных автомобилей. За их ввоз владельцы должны были уплатить лишь «коммерческий» утильсбор, размер которого составляет от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей в зависимости от технических характеристик машины.
Однако с октября 2025 года ФТС стала требовать от владельцев внушительной доплаты - от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Свое решение ведомство объяснило тем, что у произведенных в Казахстане автомобилей есть импортная декларация.
В случае отказа от доплаты представители ФТС пригрозили отзывом электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Ситуация усугубляется тем, что региональные отделения Центральной акцизной таможни уже стали начислять доплаты владельцам завезенных из Казахстана машин, резюмировал один из владельцев.
Россияне сталкиваются с подобной проблемой не первый год. В 2024-м россияне стали массово пытаться избавиться от ввезенных по параллельному импорту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобилей. Это произошло после того, как ФТС потребовала доплатить за них утилизационный сбор. В итоге некоторые «счастливые» обладатели машин, которые нельзя поставить на учет в Госавтоинспекции (а следовательно, и использовать по назначению) без внесения в госказну внушительного платежа, попытались избавиться от такого актива - перепродать или вернуть привезенные в Россию машины в государства ЕАЭС, на что ушло немало денег и времени.
Последние новости
- Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство
- В России спасли девятилетнего мальчика с глазом в кишечнике
- Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp
- Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме
- Россиянин из-за ошибки получил 13-ю зарплату в семь миллионов и подвергся преследованию
- Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа
- Россиянки обнаружили неожиданный признак измены
- Российский альпинист избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика»
- Россияне стали реже менять работу из-за неопределенности на рынке
- Российский бомж раздал друзьям сотни тысяч рублей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!