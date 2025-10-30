Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

Появление ранних признаков старения на лице — это на 70 процентов вина неправильного сна, заявила врач-терапевт, сомнолог и диетолог Анна Цуканова. О самых распространенных ошибках, ускоряющих старение, она рассказала Life.ru.
Цуканова отметила, что на лице могут появляться заломы из-за неправильной позы во время сна. По ее словам, если спать на животе, на лице появятся отеки и морщины. Сон на одном боку врач также назвала плохой идеей, так как со временем такая привычка приводит к асимметрии лица.
«Лучший выбор - сон на спине. Вес тела распределяется равномерно, лицо «парит» над подушкой. Кровоток свободный, лимфа не застаивается - прощайте, мешки под глазами!» - пояснила медик.
Также врач посоветовала обратить внимание на подушку. Она уточнила, что если голова будет слишком низко, мозг будет недополучать кислород и кожа станет тусклой, а при высоком положении головы шея будет зажата и появится второй подбородок. Оптимальной высотой подушки она назвала 8-12 сантиметров.
Цуканова добавила, что грязные наволочки могут стать причиной акне, а температура воздуха в спальне выше 22 градусов Цельсия может негативно повлиять на состояние пор.
Ранее диетолог Реми Наварро призвал спать на левом боку. По его словам, в таком положении лучше работает печень, а еда проще продвигается по пищеварительной системе.
