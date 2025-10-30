В стране и мире

Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

Печать
Telegram

Появление ранних признаков старения на лице — это на 70 процентов вина неправильного сна, заявила врач-терапевт, сомнолог и диетолог Анна Цуканова. О самых распространенных ошибках, ускоряющих старение, она рассказала Life.ru.

Цуканова отметила, что на лице могут появляться заломы из-за неправильной позы во время сна. По ее словам, если спать на животе, на лице появятся отеки и морщины. Сон на одном боку врач также назвала плохой идеей, так как со временем такая привычка приводит к асимметрии лица.

«Лучший выбор - сон на спине. Вес тела распределяется равномерно, лицо «парит» над подушкой. Кровоток свободный, лимфа не застаивается - прощайте, мешки под глазами!» - пояснила медик.

Также врач посоветовала обратить внимание на подушку. Она уточнила, что если голова будет слишком низко, мозг будет недополучать кислород и кожа станет тусклой, а при высоком положении головы шея будет зажата и появится второй подбородок. Оптимальной высотой подушки она назвала 8-12 сантиметров.

Цуканова добавила, что грязные наволочки могут стать причиной акне, а температура воздуха в спальне выше 22 градусов Цельсия может негативно повлиять на состояние пор.

Ранее диетолог Реми Наварро призвал спать на левом боку. По его словам, в таком положении лучше работает печень, а еда проще продвигается по пищеварительной системе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети