Перечислены опасные причины постоянно мерзнущих ног

Инфекционист Вера Сережина объяснила, почему у человека могут постоянно мерзнуть ноги. Опасные причины этого состояния она перечислила в беседе с РИАМО.

По словам врача, холодные ноги могут быть симптомом гипотиреоза - состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов. Кроме того, частой причиной зябкости может быть железодефицитная анемия - при нехватке железа снижается уровень гемоглобина, а значит, ткани получают меньше кислорода, рассказала Сережина.

Холод в ногах может возникать и при сахарном диабете: из-за поражения мелких сосудов нарушается питание тканей, особенно в стопах, добавила врач. Другими причинами врач назвала болезни сердца, атеросклероз сосудов и малоподвижный образ жизни.

Если ноги мерзнут регулярно и без видимой причины, стоит пройти лабораторные и инструментальные обследования, посоветовала врач. Кроме того, Сережина рекомендовала больше двигаться, не сидеть долго без перерыва, носить свободную одежду и обувь, не сдавливающую сосуды. Доктор также призвала людей с мерзнущими ногами отказаться от вредных привычек.

Ранее врач-кардиолог Мария Романенко предупредила гипертоников об опасности похолодания. По ее словам, на холоде сужаются периферические сосуды, что провоцирует повышение артериального давления.

Источник — lenta.ru
