В России раскрыли число находящихся в декрете отцов

В отпуске по уходу за ребенком находится не так много отцов, а именно порядка 40 тысяч мужчин, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такую цифру депутат раскрыла в беседе с «Лентой.ру».
«Так уж сложилось, что менталитет наших мужчин не всегда позволяет им взять на себя эту ответственность. Нужно иметь определенную выгоду, чтобы мама продолжала строить карьеру. К примеру, у мамы заработная плата выше или осталось сколько-то до назначения на более вышестоящую должность. В этом случае, когда папа помогает, на мой взгляд, это очень органично для семьи», - отметила Бессараб.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Он также отметил, что необходимо предоставлять выплаты по беременности и родам не только работающим женщинам, но и неработающим.
Сейчас при одноплодной беременности женщина может уйти в декретный отпуск за 70 дней до предполагаемой даты родов и оставаться в нем 70 дней после родов.
В случае многоплодной беременности отпуск становится длиннее - 84 дня до родов и 110 дней после. Если при родах возникли какие-либо осложнения, то срок отпуска также увеличивается - 70 дней до родов и 86 дней после родов.
Последние новости
- Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство
- В России спасли девятилетнего мальчика с глазом в кишечнике
- Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp
- Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме
- Россиянин из-за ошибки получил 13-ю зарплату в семь миллионов и подвергся преследованию
- Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа
- Россиянки обнаружили неожиданный признак измены
- Российский альпинист избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика»
- Россияне стали реже менять работу из-за неопределенности на рынке
- Российский бомж раздал друзьям сотни тысяч рублей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!