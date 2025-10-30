В стране и мире

В России раскрыли число находящихся в декрете отцов

Печать
Telegram

В отпуске по уходу за ребенком находится не так много отцов, а именно порядка 40 тысяч мужчин, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такую цифру депутат раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Так уж сложилось, что менталитет наших мужчин не всегда позволяет им взять на себя эту ответственность. Нужно иметь определенную выгоду, чтобы мама продолжала строить карьеру. К примеру, у мамы заработная плата выше или осталось сколько-то до назначения на более вышестоящую должность. В этом случае, когда папа помогает, на мой взгляд, это очень органично для семьи», - отметила Бессараб.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Он также отметил, что необходимо предоставлять выплаты по беременности и родам не только работающим женщинам, но и неработающим.

Сейчас при одноплодной беременности женщина может уйти в декретный отпуск за 70 дней до предполагаемой даты родов и оставаться в нем 70 дней после родов.

В случае многоплодной беременности отпуск становится длиннее - 84 дня до родов и 110 дней после. Если при родах возникли какие-либо осложнения, то срок отпуска также увеличивается - 70 дней до родов и 86 дней после родов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети