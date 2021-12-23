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В стране и мире

Путин пообещал новые выплаты детям

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В четверг, 23 декабря, во время итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку детям всех возрастов, от рождения до окончания школы.

«Поднять на ноги малыша — это довольно сложное дело, в финансовом отношении очень непростое. Все наши меры направлены на то, чтобы выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. На каждом шаге примем соответствующие меры поддержки», — цитирует Владимира Путина URA.ru.

По словам президента, государство постарается «закрыть все разрывы, касающиеся возраста ребенка». Произойдет это в перспективе ближайших полутора лет.

В середине пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что новый бюджет сформирован с учетом основных направлений помощи населению. Президент назвал его «социально направленным».

«Социальные выплаты миллионов россиян вырастут. Это отражается и на индексации пенсий», — заявил глава государства.

«Правительство должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», - выразил свое мнение президент по поводу индексации пенсий.

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Источник — ura.news
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Гость||

Ему бы пожить на эту пенсию.

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