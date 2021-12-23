Путин анонсировал повышение социальных выплат и пенсий

23.12.2021 | 14:49

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение социальных выплат в России.

По словам главы государства, новый бюджет сформирован с учетом основных направлений помощи населению. Путин назвал его «социально направленным».

«Социальные выплаты миллионов россиян вырастут. Это отражается и на индексации пенсий», — заявил президент.

Владимир Путин уточнил, что меры поддержки, принятые ранее, были нацелены на то, чтобы напрямую поддержать людей и их бизнес. Они обошлись бюджету в 4,5 триллиона рублей.

«Без всяких сомнений, бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности», — отметил Путин.