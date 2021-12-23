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В стране и мире

Путин анонсировал повышение социальных выплат и пенсий

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В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение социальных выплат в России.

По словам главы государства, новый бюджет сформирован с учетом основных направлений помощи населению. Путин назвал его «социально направленным».

«Социальные выплаты миллионов россиян вырастут. Это отражается и на индексации пенсий», — заявил президент.

Владимир Путин уточнил, что меры поддержки, принятые ранее, были нацелены на то, чтобы напрямую поддержать людей и их бизнес. Они обошлись бюджету в 4,5 триллиона рублей.

«Без всяких сомнений, бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности», — отметил Путин.

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Гость||

Если платить людям нормальную зарплату, то и социальные выплаты почти не понадобятся. Но нищим народом управлять куда легче, периодически бросая ему подачки с барского стола.

Гость||

Единая Россия заменит медведя на логотипе на золотой унитаз

Гость||

путен наградил капусту за победу в ежегодном соревновании по росту цен.

Гость||

Как обычно якобы поддержка меньшинства, вилимости ради. А осноаная масса населения живите как хотите.

Гость||

Пенсионеров с 13-й пенсией все таки прокатил.

Гость||

Кто то ещё смотрит этот нудный театр.

Гость||

Сидит как всегда кхекает без раскачки.

Имя: Гость
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