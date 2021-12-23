Путин анонсировал повышение социальных выплат и пенсий

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение социальных выплат в России.
По словам главы государства, новый бюджет сформирован с учетом основных направлений помощи населению. Путин назвал его «социально направленным».
«Социальные выплаты миллионов россиян вырастут. Это отражается и на индексации пенсий», — заявил президент.
Владимир Путин уточнил, что меры поддержки, принятые ранее, были нацелены на то, чтобы напрямую поддержать людей и их бизнес. Они обошлись бюджету в 4,5 триллиона рублей.
«Без всяких сомнений, бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности», — отметил Путин.
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Если платить людям нормальную зарплату, то и социальные выплаты почти не понадобятся. Но нищим народом управлять куда легче, периодически бросая ему подачки с барского стола.