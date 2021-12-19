Депутат Госдумы рассказала о выплатах россиянам к Новому году

19.12.2021 | 08:02

С приближением новогодних праздников миллионы россиян буквально замерли в ожидании чуда. Многие возлагают надежды на большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря в Манеже.

Некоторые эксперты предполагают, что глава государства в ходе своего выступления может объявить о дополнительных единовременных выплатах гражданам России в преддверии Нового года. Пока же пенсионеры ждут решения правительства. В кабмине в ближайшее время должны рассмотреть законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии.

Тем временем член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала РИА Новости, что что конца текущего года россияне должны получить пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия.

«Все денежные выплаты производятся перед праздниками», — приводит слова парламентария URA.RU.

Выплаты за январь 2022 года заложены в бюджет-2021, отметила парламентарий.