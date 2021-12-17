Глава Минтруда рассказал о новогодней выплате для пенсионеров

17.12.2021 | 21:53

В последние несколько дней во многих СМИ выходили материалы о предновогодней пенсионной выплате пожилым россиянам.

Глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал информацию, сообщает «Российская газета». По его словам, пока планов по введению новогодней выплаты пенсионерам на ежегодной основе нет.

«У меня такой информации не было», - сообщил Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Министр уточнил, что на данный момент таких обсуждений не ведется.

Ранее стало известно, что в правительстве в ближайшее время должны рассмотреть законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии. Соответствующий документ в кабмин внесла одна из думских фракций.

«Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии. Предлагаю организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. 13-ю пенсию нужно выплачивать для борьбы с бедностью в стране», — указал Сергей Миронов в своем telegram-канале.

Согласно предложению депутата Госдумы, перед Новым годом все российские пенсионеры (работающие и неработающие - прим. редакции) должны получать выплату. Ее размер предлагается сделать равным сумме пенсии, которую получает гражданин на дату предоставления ему этой выплаты.