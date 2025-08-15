Восьмилетний мальчик спрыгнул с трамплина в бассейне и унес жизнь мужчины

15.08.2025 | 16:49

Спрыгнувший в бассейн ребенок унес жизнь пожилого мужчины в Европе. Об этом сообщает LMF.

По данным источника, инцидент произошел 12 августа в бассейне «Мелез» города Ла-Шо-де-Фон, Швейцария. 67-летний мужчина находился в бассейне под пятиметровым трамплином. В это время сверху с вышки спрыгнул восьмилетний мальчик и упал на отдыхающего.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что мужчина получил тяжелые травмы и не выжил. На следующий день полиция опознала мальчика и провела с ним беседу.

Утоняется, что восьмилетний гражданин Швейцарии не будет привлечен к уголовной или иной ответственности.

Ранее трое подростков забили мужчину камнями на пляже в Великобритании. Под подозрение попали 16-летняя девушка и двое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет, которые находились неподалеку от места преступления, в игровом зале.

Источник фото - pxhere.com.