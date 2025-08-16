Сетевое издание|18+|Суббота|16 авг 2025|18:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам назвали признаки опасного арбуза

Печать
Telegram

Опасный для здоровья арбуз, содержащий большое количество нитратов, может быть неправильной формы и с глянцевой поверхностью, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» Диана Глистенкова.

«Есть несколько способов, как можно проверить арбуз на нитраты, - сказала врач. - Плод должен быть симметричным, без явных вмятин, трещин, неровностей - это признаки неравномерного роста или возможных повреждений. Кожура должна быть целой, чистой, гладкой, но без излишней глянцевости. Слишком сильная глянцевость может указывать на обилие нитратов».

Кроме того, у качественного арбуза, по словам Глистенковой, яркий, контрастный рисунок, светлое «земляное пятно» на боку. Мякоть должна быть яркой, крупинчатой и блестящей, добавила врач.

«Важно, чтобы на кожуре не было никаких механических повреждений, трещин. Никогда не покупайте разрезанный арбуз или с надрезанной мякотью, так как велик риск заражения различными болезнетворными микроорганизмами, - предупредила собеседница "Ленты.ру". - Обязательно перед тем как разрезать арбуз, промойте его теплой водой, желательно с хозяйственным мылом для минимизации риска кишечной инфекции».

Ранее химик Дорохов заявил, что употребление в пищу поврежденного арбуза может стать причиной опасного бактериального заражения. Он объяснил, что уже через 30-60 минут в разрезанном арбузе запускаются процессы окисления, ферментативного распада и микробного загрязнения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте