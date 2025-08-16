Россиянам назвали признаки опасного арбуза

16.08.2025 | 08:58

Опасный для здоровья арбуз, содержащий большое количество нитратов, может быть неправильной формы и с глянцевой поверхностью, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» Диана Глистенкова.

«Есть несколько способов, как можно проверить арбуз на нитраты, - сказала врач. - Плод должен быть симметричным, без явных вмятин, трещин, неровностей - это признаки неравномерного роста или возможных повреждений. Кожура должна быть целой, чистой, гладкой, но без излишней глянцевости. Слишком сильная глянцевость может указывать на обилие нитратов».

Кроме того, у качественного арбуза, по словам Глистенковой, яркий, контрастный рисунок, светлое «земляное пятно» на боку. Мякоть должна быть яркой, крупинчатой и блестящей, добавила врач.

«Важно, чтобы на кожуре не было никаких механических повреждений, трещин. Никогда не покупайте разрезанный арбуз или с надрезанной мякотью, так как велик риск заражения различными болезнетворными микроорганизмами, - предупредила собеседница "Ленты.ру". - Обязательно перед тем как разрезать арбуз, промойте его теплой водой, желательно с хозяйственным мылом для минимизации риска кишечной инфекции».

Ранее химик Дорохов заявил, что употребление в пищу поврежденного арбуза может стать причиной опасного бактериального заражения. Он объяснил, что уже через 30-60 минут в разрезанном арбузе запускаются процессы окисления, ферментативного распада и микробного загрязнения.