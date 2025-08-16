Сетевое издание|18+|Суббота|16 авг 2025|18:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам рассказали о новом тренде на микропенсии

Печать
Telegram

Тренд на микропенсии набирает популярность среди зумеров, рассказала «Ленте.ру» HR-директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Юлия Ряжеская. Она объяснила, что молодые люди работают несколько месяцев, откладывают деньги, а затем берут длительную паузу.

«В резюме зумеров опыт часто выглядит фрагментарно - полгода, год, снова полгода, и так несколько раз. При этом за пять лет работы документ может растянуться на три страницы, - поделилась специалистка. - На самом деле, в профессиях с высокой эмоциональной и физической нагрузкой, например в общепите, это естественно: стресс и выгорание накапливаются, и человеку требуется время, чтобы восстановить силы».

Молодые люди, по словам Ряжеской, все чаще работают по циклу восемь-девять месяцев без отпуска, а затем пауза сразу на два-три месяца для путешествий и отдыха.

«Есть и те, кто отрабатывает пару лет, а затем устраивает себе длительный перерыв - от полугода до года. При этом далеко не всегда возвращаются в прежнюю профессию: пробуют новые направления, тестируют разные должности и ищут, что им действительно близко», - рассказала Ряжеская.

Ранее стало известно, что в 2025 году увеличилась доля россиян, средняя зарплата которых превышает 100 тысяч рублей. Она достигла 31,9 процента от всех работников.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте