Раскрыто опасное последствие подавления злости для здоровья

16.08.2025 | 11:28

Подавление злости и обиды может привести к проблемам со здоровьем, в том числе сбоям в работе щитовидной железы. Об этом предупредила психиатр и психотерапевт, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук, передает kp.ru.

По словам эксперта, длительный стресс на фоне подавления эмоций воспринимается организмом как угроза и может стать причиной плохого сна, гормональных сбоев, а также нарушений репродуктивного здоровья.

В условиях постоянной тревоги повышается риск развития тиреотоксикоза - синдрома, связанного с избытком гормонов щитовидной железы, а при депрессии - гипотиреоза, недостатка гормонов щитовидной железы.

Кроме того, подавленные негативные эмоции часто приводят к заниженной самооценке, состоянию беспомощности, ложной вины и потере веры в себя. Чтобы избежать проблем, врач посоветовала не держать злость, обиду и разочарование в себе, а выражать их безопасными способами - вербально, с помощью физической активности или работы с психологом.

