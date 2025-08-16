В России понадеялись на скорое завершение СВО

16.08.2025 | 14:16

Мирный процесс на Украине может привести к скорому завершению специальной военной операции (СВО) - до наступления зимы.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент факультета политологии Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Юрий Юденков.

Эксперт выразил надежду, что диалог между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине может привести к тому, что примеру Соединенных Штатов последуют другие государства. «То есть дальше, я надеюсь, что экономические и политические процессы будут направлены на урегулирование, и дай бог, может быть, до зимы СВО на Украине закончится», - сказал политолог.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.

Президент США оценил итоги переговоров «на десять из десяти». Путин сказал, что диалог с Трампом был хорошим.