Сетевое издание|18+|Суббота|16 авг 2025|18:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянка подала в суд на авиакомпанию из-за поданного во время задержки рейса салата

Печать
Telegram

Россиянка подала в суд на авиакомпанию «Победа» из-за салата, который ей подали во время задержки рейса. Об этом пишет издание TourDom.

Российская туристка Екатерина, летевшая из Сочи в Москву, столкнулась с задержкой вылета и была вынуждена прождать его в аэропорту более пяти часов. В итоге она не смогла заселиться в столичную гостиницу, а также пропустила важную встречу.

По закону авиаперевозчик в случае задержки рейса более чем на четыре часа обязан обеспечить пассажиров горячим питанием. В тот день «Победа» выдала клиентам ваучеры на 600 рублей для обеда в кафе «Шоколадница».

Согласно материалам дела, Екатерине достался лишь салат перед вылетом, так как пассажиров было слишком много. После отсутствия ответа представителей авиакомпании на претензии россиянка обратилась в суд и обвинила перевозчика в причинении морального ущерба.

Уточняется, что туристка попыталась отсудить компенсацию трижды, однако все разы ей было в этом отказано. Суд счел действия «Победы» правомерными, так как рейс отложили из-за ухудшения погодных условий «в целях сохранения жизней пассажиров и членов экипажа», что освобождает авиаперевозчика от ответственности за задержку рейса.

Ранее российская авиакомпания S7 потеряла багаж пассажира и поплатилась - мужчина смог отсудить 55 тысяч рублей. Изначально за билет с багажом он заплатил почти 19 тысяч рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте