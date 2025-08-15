Сетевое издание|18+|Суббота|16 авг 2025|18:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам назвали самый недооцененный дешевый овощ

Печать
Telegram

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что россияне часто покупают огурцы и помидоры, однако существует один очень полезный и дешевый овощ, который можно назвать самым недооцененным. Его она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Морковь содержит целое море витамина А, что важно для поддержания иммунной системы, зрения, кожи, а также роста и развития», — написала Сухарева.

Также в состав моркови входит большое количество полиацетиленов — веществ, которые снижают риск развития сразу нескольких видов рака, добавила специалистка. Кроме того, морковь можно употреблять при диете low FODMAP, поскольку она не провоцирует газообразование.

В заключение среди полезных свойств моркови Сухарева выделила высокое содержание растворимой клетчатки, необходимой для снижения всасывания холестерина в кишечнике и профилактики запора.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен рассказала, как проявляется гастрит. Она призвала обратить внимание на общую слабость и вздутие живота.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте