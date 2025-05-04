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Экономика

Подсчитаны траты на сбор школьника на выпускной

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В этом году собрать школьника на выпускной обойдется на 20% дороже, чем в 2024-м, подсчитали эксперты.

По их данным, чтобы подготовить девушку к празднику, придется заплатить в среднем 18 000 рублей. Около 6 000 рублей - стоимость платья из масс-маркета, 5 000 рублей - обуви. Макияж и укладка обойдутся примерно в 6 000 рублей, консультация визажиста - в 2 000 рублей.

Стоимость выпускного для юноши будет меньше - минимум 15 000 рублей. Цена классического костюма начинается от 10 000 рублей, рубашки - 2 000 рублей, туфель - 3 000 рублей. Подсчитана и стоимость стрижки - около 1 000 рублей.

«Еще одна обязательная статья расходов - фотоальбомы. Их, как правило, заказывают у специалистов. В 2025 году базовая фотосъемка выпускного в среднем стоит 5 000 рублей за час. В прошлом году за это просили около 3 500», - пишет «Парламентская газета» со ссылкой на банковских экспертов.

По подсчетам специалистов, в среднем в регионах РФ в этом году затраты на наряды выпускников, стилистов, банкет, декор, фотосессию, ведущего, трансфер, подарки составят 25 000-45 000 рублей на одного человека.

Ранее стало известно, что в 2025-м последний звонок для 11-классников прозвенит 24 мая, выпускные вечера состоятся 28 июня.

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