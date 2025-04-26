В Пензе пара из Саранска обновила гардероб криминальным способом

26.04.2025 | 10:08

Сотрудник магазина одежды, расположенного в Первомайском районе Пензы, проверял примерочную и обнаружил в тележке с вещами оторванные этикетки. Проверка показала, что через кассу эти товары не проходили.

Управляющая торговой точкой сообщила о краже в полицию. Под подозрение попала семейная чета из Мордовии. Супруги надумали обновить гардероб, но денег было немного, и тогда появился криминальный план: поехать в Пензу и украсть товары там.

«Прибыв в торговый центр, они принялись обходить отделы, выбирая подходящие вещи. В примерочных кабинах избавлялись от бирок и защитных устройств, пряча выбранную одежду и обувь в пакет. Совершив кражу, пара вернулась домой в Саранск», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На криминальный дуэт возбуждено уголовное дело. За кражу им грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее 20-летняя пензячка 10 раз совершила кражи в одном и том же магазине. Она заходила с детской коляской, в которую складывала одежду, продукты, алкоголь. В общей сложности девушка похитила товары на сумму около 110 000 рублей.